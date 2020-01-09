10 российских хоккеистов попали в рейтинг самых перспективных в НХЛ

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестекин возглавил рейтинг топ-50 самых перспективных хоккеистов НХЛ. Россиянин дебютировал в лиге в матче против "Колорадо". Эту игру команда из Нью-Йорка выиграла (5:3), отразив 29 бросков из 32-х.

Всего в рейтинге 10 российских хоккеистов. В список, по версии TSN, включены не только игроки, которые уже выступают в НХЛ, но и задрафтованые спортсмены, играющие в КХЛ.

Так, второе место занимает Григорий Денисенко, выступающий в ярославском "Локомотиве". Россиянин был задрафтован "Флоридой" в 2018 году.

Также в рейтинге еще восемь российских хоккеистов: