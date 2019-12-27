Егоров покинул пост главы департамента судей РФС

Александр Егоров, глава департамента судейства и инспектирования РФС, покинул свой пост. Ушел с работы функционер по собственному желанию, сообщает пресс-служба РФС.

Должность Егоров занимал с мая 2018 года. В чемпионате России сезона-2019/20 тренеры, футболисты и владельцы клубов РПЛ неоднократно высказывали недовольство работой судей. Егорову было дано время на исправление ситуации.

"Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах", — заявил президент РФС Александр Дюков.

Ранее сообщалось, что департамент будет разделен на комитет судей и комитет инспекторов РФС, каждый из которых будет действовать самостоятельно.