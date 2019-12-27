Матч КХЛ "Барыс" - "Динамо" в Нур-Султане начнется с минуты молчания

"Барыс" и московское "Динамо" начнут матч регулярного чемпионата КХЛ с минуты молчания, сообщает пресс-служба лиги. Хоккеисты почтут память пассажиров, погибших во время крушения самолета в Алма-Аты.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 27 декабря, самолет Fokker-100, принадлежащий казахстанской авиакомпании Bek Air, рухнул сразу после вылета из аэропорта города Алма-Аты. На его борту было 100 человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По данным к этому часу, погибли 15 человек, еще 50 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Крушение самолета в Казахстане: кратко о трагедии