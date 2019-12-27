Крушение самолета в Казахстане: кратко о трагедии

Утром в пятницу, 27 декабря, самолет Fokker-100, принадлежащий казахстанской авиакомпании Bek Air рухнул сразу после вылета из аэропорта города Алма-Аты. На его борту было 100 человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По данным к этому часу, погибли 15 человек, еще 50 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Детали трагедии

Борт летел рейсом 2100 по маршруту "Алма-Ата — Нурсултан". Он даже не успел набрать высоту после взлета, когда начал стремительно падать.

В падении протаранил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

На данный момент, по имеющейся у Генконсульства России информации, россиян на борту не было. Однако, как пояснили в пресс-службе дипмиссии, многие живут в стране по виду на жительство, и нужно время, чтобы сверить еще и эти списки.

В результате катастрофы, как сообщает мэрия Алма-Аты, более 60 человек из 100 находившихся на борту получили травмы. 20 из них -в очень тяжелом состоянии.

Телеграмм-канал Tengrinews.kz сообщил, что среди 15 погибших был Рустем Хайдаров, председатель совета генералов Казахстана.

До выяснения причин трагедии полеты самолетов типа Fokker-100 в Казахстане приостановлены.

Что рассказывают очевидцы

Один из случайных свидетелей говорит о том, что

"после вылета самолет вдруг резко потянуло вправо, а потом — удар, еще один…" (цитата РЕН ТВ).

Под постом о крушении в сети Instagram одна девушка пишет, что первыми у места крушения были сотрудники аэропорта:

"Спасателей и "скорую" ждали минут 20".

Рассказ пассажирки рокового рейса

Местному новостному порталу tengrinews.kz удалось поговорить с одной из пассажирок рокового рейса.

Она рассказала, пишет издание, что рейс, отправление которого было назначено на 7:05 (по местному времени) задержали. Причину пассажирам не озвучили. Некоторое время они, по ее словам, просто ждали сидя в салоне лайнера.