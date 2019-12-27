Пассажирский самолет рухнул в Алма-Ате. На борту было 100 человек

В Казахстане крушение потерпел самолет авиакомпании Bek Air, летевший рейсом 2100 из Алма-Аты в Нур-Султан.

Как сообщается, борт вылетел из аэропорта в 7:05 по местному времени (3:05 мск). Не успев набрать высоту, рухнул, пробив бетонное заграждение, и врезался в двухэтажное здание.

По информации авиакомпании Bek Air, на борту находились 100 человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По последним данным, погибли семеро.

В настоящий момент на месте крушения работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Отмечается, что удалось предотвратить возгорание.