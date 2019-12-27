"Пусть Рамзан готовится": Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что готов выйти в ринг против главы Чечни Рамзана Кадырова. Спортсмен предложил политику выбрать площадку и перчатки.

Также Емельяненко высказал мнение о том, что Кадыров не сможет подготовиться к бою по правилам смешанных единоборств. Он считает, что возможен только боксерский поединок.

"Я начал готовиться, тренироваться, принял его вызов. Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке будем драться, в каких перчатках, я готов. Думаю, он не успеет подготовиться к ММА. Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, в принципе, он готов выйти и поспарринговать со мной", — приводятся слова Емельяненко на сайте "Пятого канала".

Ранее Кадыров разместил в Instagram видео, в котором вызвал на бой Александра Емельяненко. Произошло это после поединка бойца с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.