Немецкий биатлонист Арнд Пайффер высказал свое мнение о санкциях WADA в отношении России. По его мнению, решение агентства не является слишком суровым из-за того, что российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.

"Было бы тяжело лишить участия в Олимпийских играх молодых российских спортсменов, которые никакого отношения к этому не имеют. Но они выступают как "нейтральные атлеты из России", и я это не считаю суровым наказанием. Но в России другое мнение, потому что оно касается национальной гордости.

Решение о полном отстранении не поддержал бы CAS. Но такой вердикт был бы успехом для России, потому что они всегда говорят "все против нас", "политическое наказание". Они всегда выступают в роли жертвы. Это напоминает мне процедуру импичмента Дональда Трампа", - заявил Пайффер в интервью Zeit Online.