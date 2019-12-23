Кадыров обвинил США в проблемах российского спорта

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение о допинговом скандале в российском спорте. По его словам, в санкциях WADA не виноваты спортсмены или чиновники РФ.

Кадыров считает действия WADA одним из факторов влияния США на ситуацию в России.