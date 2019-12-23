Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение о допинговом скандале в российском спорте. По его словам, в санкциях WADA не виноваты спортсмены или чиновники РФ.
Кадыров считает действия WADA одним из факторов влияния США на ситуацию в России.
"На самом деле ни спортсмены, ни чиновники не виноваты. Виновата Америка, которая всячески старается расшатать ситуацию внутри нашего государства. Они бьют по больному. И если бы я был спортсменом и видел бы, что так относятся к нашему государству, если ты не поднимаешь флаг своего государства, я добровольно отказался бы от всех соревнований.
И я думаю, что все спортсмены в мире должны сделать заявление против политики Америки и Европы. Если они спортсмены, если они хотят соревноваться с сильнейшими, а наша команда сильная, мы это знаем. И они должны выступить против политики, которая проводится против нашего государства", — приводит слова Кадырова ChechnyaTODAY.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.