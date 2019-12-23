Дзюба - самый цитируемый спортсмен 2019 года, Загитова обошла Медведеву
"Медиалогия" опубликовала рейтинг лучших российских спортсменов по количеству упоминаний в СМИ. Возглавил список футболист сборной России Артем Дзюба. У него более 102 тысяч упоминаний в прессе.
В первой десятке также Александр Кокорин, Павел Мамаев, Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин, Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Кузнецов, Александр Головин и Никита Кучеров.
Рейтинг российских спортсменов 2019 по версии "Медиалогии"
- 1. Артем Дзюба (Футбол) — 102 234 упоминаний
- 2. Александр Кокорин (Футбол) — 95 307
- 3. Павел Мамаев (Футбол) — 90 356
- 4. Хабиб Нурмагомедов (Смешанные единоборства) — 86 273
- 5. Александр Овечкин (Хоккей) — 65 031
- 6. Алина Загитова (Фигурное катание) — 52 879
- 7. Евгения Медведева (Фигурное катание) — 51 673
- 8. Евгений Кузнецов (Хоккей) — 40 319
- 9. Александр Головин (Футбол) — 39 715
- 10. Никита Кучеров (Хоккей) — 38 134
- 11. Даниил Медведев (Теннис) — 37 985
- 12. Евгений Малкин (Хоккей) — 34 785
- 13. Александр Логинов (Биатлон) — 34 554
- 14. Артемий Панарин (Хоккей) — 34 302
- 15. Магомед Оздоев (Футбол) — 32 556
- 16. Денис Глушаков (Футбол) — 31 636
- 17. Федор Чалов (Футбол) — 30 640
- 18. Даниил Квят (Формула 1) — 29 964
- 19. Денис Черышев (Футбол) — 27 635
- 20. Елизавета Туктамышева (Фигурное катание) — 26 891
- 21. Никита Гусев (Хоккей) — 26 597
- 22. Игорь Акинфеев (Футбол) — 25 603
- 23. Алексей Миранчук (Футбол) — 25 542
- 24. Федор Смолов (Футбол) — 25 479
- 25. Георгий Джикия (Футбол) — 24 489
- 26. Андрей Аршавин (Футбол) — 23 969
- 27. Юрий Жирков (Футбол) — 23 899
- 28. Александра Трусова (Фигурное катание) — 23 091
- 29. Дмитрий Орлов (Хоккей) — 22 885
- 30. Мария Шарапова (Теннис) — 21 838