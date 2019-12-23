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Источник Правда.Ру

Дзюба - самый цитируемый спортсмен 2019 года, Загитова обошла Медведеву

Спорт

"Медиалогия" опубликовала рейтинг лучших российских спортсменов по количеству упоминаний в СМИ. Возглавил список футболист сборной России Артем Дзюба. У него более 102 тысяч упоминаний в прессе.

В первой десятке также Александр Кокорин, Павел Мамаев, Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин, Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Кузнецов, Александр Головин и Никита Кучеров.

Рейтинг российских спортсменов 2019 по версии "Медиалогии"

  • 1. Артем Дзюба (Футбол) — 102 234 упоминаний
  • 2. Александр Кокорин (Футбол) — 95 307
  • 3. Павел Мамаев (Футбол) — 90 356
  • 4. Хабиб Нурмагомедов (Смешанные единоборства) — 86 273
  • 5. Александр Овечкин (Хоккей) — 65 031
  • 6. Алина Загитова (Фигурное катание) — 52 879
  • 7. Евгения Медведева (Фигурное катание) — 51 673
  • 8. Евгений Кузнецов (Хоккей) — 40 319
  • 9. Александр Головин (Футбол) — 39 715
  • 10. Никита Кучеров (Хоккей) — 38 134
  • 11. Даниил Медведев (Теннис) — 37 985
  • 12. Евгений Малкин (Хоккей) — 34 785
  • 13. Александр Логинов (Биатлон) — 34 554
  • 14. Артемий Панарин (Хоккей) — 34 302
  • 15. Магомед Оздоев (Футбол) — 32 556
  • 16. Денис Глушаков (Футбол) — 31 636
  • 17. Федор Чалов (Футбол) — 30 640
  • 18. Даниил Квят (Формула 1) — 29 964
  • 19. Денис Черышев (Футбол) — 27 635
  • 20. Елизавета Туктамышева (Фигурное катание) — 26 891
  • 21. Никита Гусев (Хоккей) — 26 597
  • 22. Игорь Акинфеев (Футбол) — 25 603
  • 23. Алексей Миранчук (Футбол) — 25 542
  • 24. Федор Смолов (Футбол) — 25 479
  • 25. Георгий Джикия (Футбол) — 24 489
  • 26. Андрей Аршавин (Футбол) — 23 969
  • 27. Юрий Жирков (Футбол) — 23 899
  • 28. Александра Трусова (Фигурное катание) — 23 091
  • 29. Дмитрий Орлов (Хоккей) — 22 885
  • 30. Мария Шарапова (Теннис) — 21 838
Темы хоккей футбол артем дзюба павел мамаев алина загитова никита кучеров евгений кузнецов фигурное катание александр головин александр овечкин евгения медведева александр кокорин хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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