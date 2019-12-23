Дзюба - самый цитируемый спортсмен 2019 года, Загитова обошла Медведеву

"Медиалогия" опубликовала рейтинг лучших российских спортсменов по количеству упоминаний в СМИ. Возглавил список футболист сборной России Артем Дзюба. У него более 102 тысяч упоминаний в прессе.

В первой десятке также Александр Кокорин, Павел Мамаев, Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин, Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Кузнецов, Александр Головин и Никита Кучеров.

Рейтинг российских спортсменов 2019 по версии "Медиалогии"