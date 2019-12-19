Исинбаева и Хрычиков не поддержали апелляцию РУСАДА против WADA

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о ходе голосования во время заседания наблюдательного совета агентства. В состав этого органа входят семь человек:

Александр Ивлев,

Владимир Чехонин,

Сергей Хрычиков,

Андрей Миняев,

Елена Исинбаева,

Сергей Рязанский,

Андрей Строкин.

По словам Пахноцкой, решение не согласиться с санкциями WADA не поддержали два человека - Елена Исинбаева и Сергей Хрычиков. Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы воздержались при голосовании, сообщает ТАСС.

Процедура апелляции в CAS

После решение совета учредителей РУСАДА передаст свою позицию WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно уведомить CAS об апелляции.

После этого будет назначен арбитраж из трех судей, которые могут рассмотреть вопрос в срочном порядке. Ожидать решение CAS можно спустя 3-4 месяца, то есть в апреле.

Решение CAS обязательно к исполнению. Жалоба может быть подана только на процессуальные нарушения.