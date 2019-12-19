Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о ходе голосования во время заседания наблюдательного совета агентства. В состав этого органа входят семь человек:
По словам Пахноцкой, решение не согласиться с санкциями WADA не поддержали два человека - Елена Исинбаева и Сергей Хрычиков. Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы воздержались при голосовании, сообщает ТАСС.
После решение совета учредителей РУСАДА передаст свою позицию WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно уведомить CAS об апелляции.
После этого будет назначен арбитраж из трех судей, которые могут рассмотреть вопрос в срочном порядке. Ожидать решение CAS можно спустя 3-4 месяца, то есть в апреле.
Решение CAS обязательно к исполнению. Жалоба может быть подана только на процессуальные нарушения.
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