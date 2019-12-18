Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского

Министр спорта России Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского. Эту информацию в разговоре с журналистами подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Колобков был награжден орденом без указа. Такое практикуется в Кремле, подобным образом награды получили около 100 человек. По словам Пескова, министру спорта был вручен орден за успешное проведение чемпионата мира-2018.

"Действительно, он был награжден. Была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу", - заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что награждение произошло "некоторое время назад", до решений WADA по российскому допинговому скандалу. 9 декабря антидопинговое агентство отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года и приняло ряд других санкций.

Поводом для разбирательств стали манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Россию обвинили в том, что чиновники путем удаления данных скрыли положительные допинг-пробы как минимум 47 спортсменов.

Карьера Павла Колобкова

Колобков занимает должность министра спорта с октября 2016 года после увольнения Виталия Мутко. До этого он был заместителем министра на протяжении шести лет.

В 2000 году в Сиднее стал олимпийским чемпионом по фехтованию. Всего принял участие в пяти Олимпиадах.