СМИ: "Рубин" возглавит Леонид Слуцкий

"Рубин" в скором времени назначит главным тренером специалиста Леонида Слуцкого. Об этом сообщили российские издания, а казанский клуб оставил неоднозначный пост в Twitter. "Рубиновые" опубликовали изображение с креслом-качалкой.

Раскачивание на тренерской скамье - неизменный атрибут работы Леонида Слуцкого. По словам самого специалиста, это помогает ему сосредоточиться и успокоиться.

В "Рубине", который ранее уволил Романа Шаронова, готовы предоставить Слуцкому гарантии стабильного финансирования. Последним клубом россиянина был голландский "Витесс".

Карьера Леонида Слуцкого

Слуцкий в своей карьере трижды завоевал чемпионский титул с ЦСКА, выиграл два Кубка и два Суперкубка России. До "Рубина" 48-летний тренер успел поработать в таких командах: