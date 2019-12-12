Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией

Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил с обращением по поводу суда против России. Ранее канадская лыжница Бекки Скотт выразила недовольство решением WADA по скандалу с махинациями с московской антидопинговой лабораторией.

Комитет спортсменов WADA не собирался подавать апелляцию

WADA ранее разрешило российским спортсменам в нейтральном статусе соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на отстранение России на четыре года. Скотт заявила, что WADA должно было полностью исключить россиян от международных стартов. Олимпийская чемпионка выступала от имени комитета, в состав которого входит.

Позже в комитете опровергли эту информацию, заявив о том, что спортсмены не собирались подавать апелляцию.

"Комиссия спортсменов WADA провела сегодня одну из своих регулярных телеконференций, в ходе которой они обсудили решение исполкома WADA от 9 декабря о статусе РУСАДА. Во время разговора председатель комитета спортсменов подтвердил, что эти сообщения были неточными, они не рассматривают подачу такой апелляции", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе WADA.

Состав комитета спортсменов WADA