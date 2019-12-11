Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на два матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил дисквалификацию за нецензурную лексику в адрес арбитров во время игры чемпионата России против "Краснодара". Наставник армейцев пропустит две игры, еще одну - условно.

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Григорьянц, Гончаренко наказан на два матча из-за того, что это нарушение стало для него повторным. Ранее тренера наказали за подобное поведение во время матча против "Сочи".

Кроме того, для Гончаренко установлен испытательный срок до конца сезона. Также тренер заплатит 100 тыс. рублей, сообщает "Спорт-Экспресс".