Звезды отечественного хоккея проведут в Сочи благотворительный матч

3 января 2020 года в Ледовом дворце "Роза Хутор" пройдет традиционный Благотворительный хоккейный матч с участием звезд отечественного хоккея. На горном курорте мероприятие будет проходить уже пятый год подряд.

На арене Ледового дворца "Роза Хутор" встретятся две команды: "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига". Среди тех, кто выйдет на лед — легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В составе команд — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Кожевников, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, легендарная "Русская ракета" Павел Буре, двукратный призер Олимпийский игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

Все средства, вырученные от продажи билетов на матч с участием звезд отечественного хоккея, будут направлены в АНО ЦСПА "Лыжи мечты" для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на курорте "Роза Хутор".

Предварительная продажа билетов на хоккейный матч 3 января стартует в онлайн магазине курорта https://shop.rosaski.com/special-offers/ с 11 декабря со скидкой 25%. Начиная с 31 декабря, билеты будут продаваться по полной стоимости в кассах Ледового дворца "Роза Хутор", во всех отелях курорта и в здании нижней станции канатной дороги "Стрела".