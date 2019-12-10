Российские правозащитники обратились в ООН из-за санкций ВАДА

Иван Мельников, исполнительный директор Российского Фонда защиты прав спортсменов рассказал о том, что организация обратилась в ООН из-за санкций ВАДА против России. В фонде назвали решение односторонним и мотивированным.

Обращение направлено в ООН. В письме фонд призвал генсека ООН посодействовать в организации специальной международной комиссии для всестороннего и беспристрастного анализа решения об отстранении России от участия в крупнейших международных турнирах.

"В письме мы просим генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения ВАДА, принятого в одностороннем порядке", - приводит ТАСС слова Мельникова.