Министр Колобков назвал хорошими шансы России на апелляцию в CAS

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что у России хорошие шансы по апелляции на решение WADA от 9 декабря. Ранее исполком агентства согласился с рекомендациями комитета по соответствию, среди которых были:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение WADA в спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). По мнению Колобкова, у минспорта РФ есть хорошая аргументация для арбитража.