Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что у России хорошие шансы по апелляции на решение WADA от 9 декабря. Ранее исполком агентства согласился с рекомендациями комитета по соответствию, среди которых были:
У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение WADA в спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). По мнению Колобкова, у минспорта РФ есть хорошая аргументация для арбитража.
"Я считаю, перспективы достаточно хорошие, есть аргументация. Считаю, что правильно рассматривать дело в CAS, где есть три арбитра, где решение выносится не на основании рекомендации комитета по соответствию, представляющего то же WADA. Считаю, что WADA имело все возможности, но теперь есть другая процедура", - заявил Колобков журналистам на брифинге.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".