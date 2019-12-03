Российская биатлонистка Подчуфарова дебютировала за сборную Словении

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова провела дебютную гонку в составе сборной Словении. Она вышла на старт на одном из этапов открытого Кубка Австрии.
В спринте на трассе в Обертиллиахе она заняла четвертое место. От лидера бывшая россиянка отстала на 52,1 секунды, не допустив промахов.
Первое место заняла немка Надин Хорохлер, второе австрийка Рамона Дюрингер, третье - немка Элизабет Шмидт.
В октябре стало известно, что Подчуфарова, не выступавшая после сезона-2017/18, возобновит карьеру в команде Словении.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.