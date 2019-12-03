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Российская биатлонистка Подчуфарова дебютировала за сборную Словении

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова провела дебютную гонку в составе сборной Словении. Она вышла на старт на одном из этапов открытого Кубка Австрии.

В спринте на трассе в Обертиллиахе она заняла четвертое место. От лидера бывшая россиянка отстала на 52,1 секунды, не допустив промахов. 

Первое место заняла немка Надин Хорохлер, второе австрийка Рамона Дюрингер, третье - немка Элизабет Шмидт.

В октябре стало известно, что Подчуфарова, не выступавшая после сезона-2017/18, возобновит карьеру в команде Словении.

 

биатлон ольга подчуфарова
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