Российская биатлонистка Подчуфарова дебютировала за сборную Словении

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова провела дебютную гонку в составе сборной Словении. Она вышла на старт на одном из этапов открытого Кубка Австрии.

В спринте на трассе в Обертиллиахе она заняла четвертое место. От лидера бывшая россиянка отстала на 52,1 секунды, не допустив промахов.

Первое место заняла немка Надин Хорохлер, второе австрийка Рамона Дюрингер, третье - немка Элизабет Шмидт.

В октябре стало известно, что Подчуфарова, не выступавшая после сезона-2017/18, возобновит карьеру в команде Словении.