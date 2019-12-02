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Источник Правда.Ру

Месси вывел "Барселону" на первое место

Спорт » Командные виды » Футбол

"Барселона" в матче 15-го тура чемпионата Испании победила "Атлетико". Победный гол забил Лионель Месси на 86-й минуте. Голевой пас на счету Луиса Суареса.


Гол Месси в ворота "Атлетико"

Каталонская команда вышла в лидеры ла лиги. "Барса" набрала 31 очко. Такое же количество баллов у "Реала", но у мадридцев хуже разница мячей. Третье место у "Севильи", которая заработала 30 очков.

У "Барселоны" и "Реала" меньше матчей, чем у других команд. Очную встречу каталонцы и мадридцы проведут 18 декабря.

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