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Источник Правда.Ру

Боец ММА Эмеев рассказал, почему Кокляев проиграл Емельяненко

Спорт

Боец смешанных единоборств Рамзан Эмеев прокомментировал бой между тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко. По словам Эмеева, он сам не ожидал, что бой так быстро закончится.

"Никто не думал, что бой закончится в первом же раунде. Все ожидали, что заруба получится на несколько раундов. Кокляев начал изначально действовать открыто, а Емельяненко не мог этим не воспользоваться. Слишком самонадеянно со стороны Кокляево было так открыто боксировать, вот он и пропустил несколько мощных комбинаций", - пояснил Эмеев.

Также боец смешанных единоборств отметил, что оба бойца выложились в ринге на сто процентов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты боксерского поединка между тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко.  Победу нокаутом за 2,5 минуты боя одержал Емельяненко. Он получил гонорар в размере одного миллиона рублей, его сопернику досталось 500 тысяч рублей. Кокляев заявил, что планирует взять реванш у Александра Емельяненко по правилам ММА.

Темы мма бокс рамзан эмеев михаил кокляев александр емельяненко
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