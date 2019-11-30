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Кокляев хочет взять реванш у Емельяненко по правилам ММА

Спорт

Тяжелоатлет Михаил Кокляев заявил, что планирует взять реванш у Александра Емельяненко после поражения 30 ноября. С таким заявлением спортсмен выступил сразу после боя, который закончился для него нокаутом.

Кокляев утверждает, что, несмотря на поражение, этот день был для замечательным. Также тяжелоатлет рассказал, что его оппонент по рингу дал ему важный совет.

"Саша мне сказал: "Начинай бороться". Я буду начинать бороться, чтобы принять от тебя реванш", - рассказал Кокляев.

Спортивный портал "Чемпионат" сообщил, что Александр Емельяненко согласился провести еще один бой с Михаилом Кокляевым, но уже по правилам ММА.

Напомним, в ночь на 30 ноября состоялся бой по правилам бокса между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Победу нокаутом за 2,5 минуты боя одержал Емельяненко. Но получил гонорар в размере одного миллиона рублей, его сопернику досталось 500 тысяч рублей.

Темы мма бокс реванш нокаут михаил кокляев александр емельяненко
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