"Арсенал" отправил в отставку главного тренера Эмери

Испанский тренер "Арсенала" Унаи Эмери отправлен в отставку. Увольнение связано с неудовлетворительными результатаи команды, сообщает пресс-служба "канониров".

Эмери тренировал "Арсенал" с лета 2018 года, сменив на этом посту Арсена Венгера. В прошлом сезоне команда заняла пятое место и смогла пробиться только в Лигу Европы. В этом сезоне после 13-ти туров лондонцы идут восьмыми в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить Фредрик Юнберг. О новом тренере