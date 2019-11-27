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Источник Правда.Ру

Фуркад и Шипулин примут участие в любительском турнире в Москве

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Француз Симон Фуркад приедет в феврале в Москву для участия в любительском турнире по биатлону. Об этом сообщил член совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Старовойтов.

"В качестве небольшого инсайда могу сообщить, что Симон Фуркад готов присутствовать на одном из наших любительских стартов в Москве в феврале 2020 года. Это будет достаточно хорошим вызовом для всех любителей, которые выступают на категории "Мастерс". Очень надеюсь, что наш прославленный биатлонист Антон Шипулин тоже решит поучаствовать. В принципе, мы ждем всех любителей биатлона", — приводит "РИА Новости" слова Старовойтова.

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