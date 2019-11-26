ВАДА не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Почетный президент РФС Виталий Колосков рассказал о последствиях отстранения России от международных соревнований в футболе. По его словам, в этом виде спорта все решения принимает ФИФА или УЕФА вне зависимости от ВАДА.
Колосков в интервью "Чемпионату" рассказал, что у ВАДА, ФИФА и УЕФА есть договор, по которому эти организации взаимодействуют.
"Если у ВАДА будут доказательства против определенных футболистов - это другое дело, но у футбольных организаций свои медицинские комитеты и своя допинг-служба. Только допинг-офицеры ФИФА в согласовании с ВАДА могут проводить контроль", - заявил Колосков.
Также Колосков считает, что в крайнем случае ФИФА может лишить российскую сборную флага.
"Единственное, что может обсуждаться, - обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание", - заявил Колосков.
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