ВАДА не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Почетный президент РФС Виталий Колосков рассказал о последствиях отстранения России от международных соревнований в футболе. По его словам, в этом виде спорта все решения принимает ФИФА или УЕФА вне зависимости от ВАДА.

Колосков в интервью "Чемпионату" рассказал, что у ВАДА, ФИФА и УЕФА есть договор, по которому эти организации взаимодействуют.

"Если у ВАДА будут доказательства против определенных футболистов - это другое дело, но у футбольных организаций свои медицинские комитеты и своя допинг-служба. Только допинг-офицеры ФИФА в согласовании с ВАДА могут проводить контроль", - заявил Колосков.

Также Колосков считает, что в крайнем случае ФИФА может лишить российскую сборную флага.

"Единственное, что может обсуждаться, - обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание", - заявил Колосков.