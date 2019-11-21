Кирилл Терешин опубликовал видео своих "рук-базук"

Боец смешанных единоборств Кирилл Терешин показал свои "руки-базуки" после операции. Он опубликовал видео в Instagram. В ролике парень держит в руках тарелку с мясом.



Кирилл "Руки-базуки" Терешин с мясом.

"Вот оно, мое богатство! Налетай! Распродажа!" - сказал Терешин на видео.

Ранее сообщалось, что из мыщц у Кирилла выкачана жидкость, которая создавала такой эффект его рук. 21-летнему парню понадобится еще несколько операций на руках.