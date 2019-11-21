Боец смешанных единоборств Кирилл Терешин показал свои "руки-базуки" после операции. Он опубликовал видео в Instagram. В ролике парень держит в руках тарелку с мясом.
"Вот оно, мое богатство! Налетай! Распродажа!" - сказал Терешин на видео.
Ранее сообщалось, что из мыщц у Кирилла выкачана жидкость, которая создавала такой эффект его рук. 21-летнему парню понадобится еще несколько операций на руках.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.