Загитова и Косторная не будут менять программы на Гран-при Японии

Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная покажут на Гран-при Японии такие же программы, что и во Франции. Тогда олимпийская чемпионка заняла второе место, а дебютантка сезона стала первой.

Загитова в каждой из программ исполнит каскад из тройных лутца и риттбергера.

Косторная в двух программах сделает три тройных акселя. Один сольный будет показан в короткой программе, еще два - в произвольной (сольный и в каскаде).

Для того, чтобы попасть в финал Гран-при, Загитовой и Косторной достаточно занять место в призовой тройке. Короткие программы спортсменки покажут 22 ноября.