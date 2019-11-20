Канадец вырубил Кучерова и нанес ему серьезную травму

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса". Во втором периоде жесткий силовой прием против россиянина применил канадец Брэйден Шенн.



Кучеров получил травму в матче за "Тампу".

Матч завершился в пользу "Блюз" со счетом 3:1. Кучеров получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру. О сроках восстановления станет известно позже.

В прошлом сезоне Никите Кучерову удалось выиграть "Харт Трофи" со 128 очками. Он оказался самым результативным в НХЛ. В текущем сезоне Кучеров выступает не так успешно, и ему удалось набрать только 18 очков за 17 игр.