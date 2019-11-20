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Источник Правда.Ру

Евро-2020: известны корзины для жеребьевки и соперники сборной России

Спорт » Командные виды » Футбол

После завершения отборочного турнира Евро-2020 стали известны 20 команд, которые примут участие в финальной части. Еще четыре команды определятся в марте в плей-офф.

Кроме того, УЕФА определил корзины для жеребьевки группового турнира. Они впервые составлены по итогам выступлений команд в отборе, а не рейтинга. Сборная России получила место во 2-й корзине, став одной из лучших вторых команд:

  • корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, ИспанияУкраина.
  • корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия.
  • корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.
  • корзина 4: Уэльс, Финляндия, 4 победителя плей-офф.

Евро-2020 финальный турнир

Группа А (Рим, Баку)

  • Италия

Группа В (Копенгаген, Санкт-Петербург)

  • Бельгия
  • Дания
  • Россия
  • Финляндия/Уэльс

Группа С (Амстердам, Бухарест)

  • Украина
  • Голландия

Группа D (Лондон, Глазго)

  • Англия

Группа Е (Бильбао, Дублин)

  • Испания
  • Победитель плей-офф В (Босния - Сев. Ирландия/Словакия - Ирландия)

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

  • Германия

Сборная России знает двух из трех соперников по групповому этапу. Из первой "корзины" в соперники команде Черчесова попалась Бельгия, из третьей - Дания (как еще один хозяин Евро-2020). Из четвертой "корзины" в соперники могут достаться Финляндия или Уэльс.

Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября. Тогда Россия узнает последнего соперника, а также то, где состоится матч с Данией - в Копенгагене или Санкт-Петербурге.

Темы футбол евро-2020 сборная россии по футболу
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