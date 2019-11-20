После завершения отборочного турнира Евро-2020 стали известны 20 команд, которые примут участие в финальной части. Еще четыре команды определятся в марте в плей-офф.
Кроме того, УЕФА определил корзины для жеребьевки группового турнира. Они впервые составлены по итогам выступлений команд в отборе, а не рейтинга. Сборная России получила место во 2-й корзине, став одной из лучших вторых команд:
Сборная России знает двух из трех соперников по групповому этапу. Из первой "корзины" в соперники команде Черчесова попалась Бельгия, из третьей - Дания (как еще один хозяин Евро-2020). Из четвертой "корзины" в соперники могут достаться Финляндия или Уэльс.
Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября. Тогда Россия узнает последнего соперника, а также то, где состоится матч с Данией - в Копенгагене или Санкт-Петербурге.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.