Немецкая фигуристка Шотт назвала четверные прыжки "цирком"

Немецкая фигуристка Николь Шотт раскритиковала своих коллег, которые выполняют четверные прыжки. Немка на Гран-при России заняла девятое место. Это выступление стало для нее первым в сезоне. Ранее Шотт пыталась выучить тройной прыжок, но получила травму.

"Мне всегда нравилось кататься на коньках, но еще никогда это не нравилось, как сейчас. У меня почти получилось выучить тройной прыжок, но не знаю, рискну ли еще раз. Ведь я не молодею. А эти четверные прыжки - это воздушный цирк на льду и веяние моды, которое когда-то уйдет", - цитирует Шотт Suddeutsche Zeitung.