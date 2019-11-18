Немецкая фигуристка Шотт назвала четверные прыжки "цирком"

Немецкая фигуристка Николь Шотт раскритиковала своих коллег, которые выполняют четверные прыжки. Немка на Гран-при России заняла девятое место. Это выступление стало для нее первым в сезоне. Ранее Шотт пыталась выучить тройной прыжок, но получила травму.
"Мне всегда нравилось кататься на коньках, но еще никогда это не нравилось, как сейчас. У меня почти получилось выучить тройной прыжок, но не знаю, рискну ли еще раз. Ведь я не молодею. А эти четверные прыжки - это воздушный цирк на льду и веяние моды, которое когда-то уйдет", - цитирует Шотт Suddeutsche Zeitung.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.