Черчесов отказался говорить о новой форме сборной России

Перед матчем против Бельгии главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию. Наставник команды отказался отвечать на вопрос о новой форме.
Ранее сообщалось, что РВС и команда отказалась выходить на матч с бельгийцами в новой экипировке. Фирма adidas ошиблась с расположением полос флага России на рукавах формы.
«Есть федерация, есть технический спонсор. Нужно доработать определённые нюансы, и тогда мы будем играть в новой форме. Мы в сборной эту тему не обсуждали. Кстати, та форма, в которой мы сейчас играем, вам тоже не нравилась. Чаще пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим о футболе. О моде поговорим потом», - заявил Черчесов.
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