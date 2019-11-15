Черчесов отказался говорить о новой форме сборной России

Перед матчем против Бельгии главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию. Наставник команды отказался отвечать на вопрос о новой форме.

Ранее сообщалось, что РВС и команда отказалась выходить на матч с бельгийцами в новой экипировке. Фирма adidas ошиблась с расположением полос флага России на рукавах формы.

«Есть федерация, есть технический спонсор. Нужно доработать определённые нюансы, и тогда мы будем играть в новой форме. Мы в сборной эту тему не обсуждали. Кстати, та форма, в которой мы сейчас играем, вам тоже не нравилась. Чаще пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим о футболе. О моде поговорим потом», - заявил Черчесов.