Российская молодежка в серии буллитов проиграла Суперсерию канадцам

Молодежная сборная России победила команду Западной хоккейной лиги (WHL) - 4:3 в серии буллитов. Эта игра стала заключительной в Суперсерии. Команды набрали одинаковое количество очков, поэтому исход всего турнира решался в дополнительной серии буллитов.
И если ранее российская молодежка реализовала все свои попытки, то в решающей серии смогла реализовать только два броска из семи.
Суперсерия среди молодежек проводится с 2003 года. Российская команда одержала 36 побед над соперниками и потерпела 66 поражений.
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