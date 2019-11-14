Трусова хотела бы соревноваться с мужчинами

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем желании соревноваться с мужчинами. 15-летняя девушка чисто исполняет четверные прыжки и обходит некоторых одиночников по сумме балов.

"Было приятно, когда поздравили Чен и Ханю во время награждения. Соревнования с мужчинами? Не знаю, но я хочу. Можно посоревноваться в их зачете, потому что у них есть четверной в короткой программе", - заявила Трусова в интервью Olimpic Channel.