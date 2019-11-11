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Источник Правда.Ру

Загитова рассказала о желании открыть японский ресторан

Спорт » Фигурное катание print

 Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова рассказала об отношении к японской кухне, а также заявила, что подумывает со временем открыть японский ресторан в России.

Об этом сообщает портал "Чемпионат".

"Пока что езжу по Японии, смотрю, как все устроено в японских ресторанах. Выстраиваю для себя какую-то картину. Но пока что у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, я думаю. Суп рамен очень вкусный. Но без свинины или говядины, как обычно готовят в Японии. Мне специально делают его с курицей. Всегда прошу с курицей. Сейчас это мое любимое блюдо из Японии", — сказала Загитова в интервью японскому телеканалу "Асахи".

В ближайших планах фигуристки выступление на Гран-при Японии, который пройдет с 22 по 24 ноября. На Гран-при Франции Загитова заняла второе место. По итогам двух прокатов она заработала 216,06 балла, уступив Алене Косторной почти 20 баллов.

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Фото: pexels.com

 

Темы япония гран-при фигуристка алина загитова
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