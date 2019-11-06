Поставить номер Загитовой на Гран-при Франции помог фокусник

Иллюзионист Дмитрий Чертовский рассказал о том, что помогал российской фигуристке Алине Загитовой поставить номер. Спортсменка представила показательный номер, который был посвящен матери хореографа Даниила Глейхенгауза.



Загитова показала фокус на Гран-при Франции.

В конце номера Загитова замерла на льду с цветком в руках, который стал разворачиваться. Именно этот эпизод помогал ставить Чертковский.

Загитова в Гренобле заняла второе место, уступив Алене Косторной. В следующий раз она выступит с 22 по 24 ноября на Гран-при Японии.