Поставить номер Загитовой на Гран-при Франции помог фокусник

Иллюзионист Дмитрий Чертовский рассказал о том, что помогал российской фигуристке Алине Загитовой поставить номер. Спортсменка представила показательный номер, который был посвящен матери хореографа Даниила Глейхенгауза.
В конце номера Загитова замерла на льду с цветком в руках, который стал разворачиваться. Именно этот эпизод помогал ставить Чертковский.
Загитова в Гренобле заняла второе место, уступив Алене Косторной. В следующий раз она выступит с 22 по 24 ноября на Гран-при Японии.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.