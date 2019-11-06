Бузова рассказала о домашнем насилии в браке с Тарасовым

Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым. В браке пара была с 2012 по 2016 год. По словам девушки, расставание с мужем произошло тяжело.

Бузова заявила, что это был самый сложный период в ее жизни. Она осталась одна с собаками и пыталась выжить как могла. Также она рассказала, что сталкивалась с домашним насилием.

"Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти", - заявила Бузова в интервью "КП".

Тарасов с 2010 по 2019 год выступал за "Локомотив". Сейчас футболист без контракта. Он живет в третьем браке.