Американцы освистали Трампа на бейсбольном матче

Президент США Дональд Трамп был освистан болельщиками на бейсбольном матче. Глава государства посетил матч мировой серии между "Вашингтоном" и "Хьюстоном".



Трампа освистали на бейсбольном матче.

Во время перерыва на экране показали американских военных, приглашенных на ВИП-трибуну в знак благодарности за свою работу. Зрители встретили появление солдат аплодисментами.

После этого камеру перевели на Трампа. Президент США был освистан болельщиками.