Президент США Дональд Трамп был освистан болельщиками на бейсбольном матче. Глава государства посетил матч мировой серии между "Вашингтоном" и "Хьюстоном".
Во время перерыва на экране показали американских военных, приглашенных на ВИП-трибуну в знак благодарности за свою работу. Зрители встретили появление солдат аплодисментами.
После этого камеру перевели на Трампа. Президент США был освистан болельщиками.
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.