Российская фигуристка Александра Трусова исполнила свой показательный номер на Гран-при Канады. В программе под музыку певицы Sia она снова показала четверные прыжки.
Трусова выиграла Гран-при Канады с мировым рекордом. В произвольной программе она выполнила четыре четверных прыжка, три из которых чисто. Россиянка опередила японку Рику Кихиру и кореянку Ен Ю.
Трусова стала второй россиянкой, победившей в серии Гран-при этого сезона. Этап в Лас-Вегасе выиграла Анна Щербакова.
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.