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Трусова исполнила показательный номер в Канаде с четверными прыжками

Спорт » Фигурное катание print

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила свой показательный номер на Гран-при Канады. В программе под музыку певицы Sia она снова показала четверные прыжки.


Показательная программа Александры Трусовой.

Трусова выиграла Гран-при Канады с мировым рекордом. В произвольной программе она выполнила четыре четверных прыжка, три из которых чисто. Россиянка опередила японку Рику Кихиру и кореянку Ен Ю.

Трусова стала второй россиянкой, победившей в серии Гран-при этого сезона. Этап в Лас-Вегасе выиграла Анна Щербакова.

Темы фигурное катание александра трусова серия гран-при (фигурное катание)
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