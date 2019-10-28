Трусова исполнила показательный номер в Канаде с четверными прыжками

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила свой показательный номер на Гран-при Канады. В программе под музыку певицы Sia она снова показала четверные прыжки.



Показательная программа Александры Трусовой.

Трусова выиграла Гран-при Канады с мировым рекордом. В произвольной программе она выполнила четыре четверных прыжка, три из которых чисто. Россиянка опередила японку Рику Кихиру и кореянку Ен Ю.

Трусова стала второй россиянкой, победившей в серии Гран-при этого сезона. Этап в Лас-Вегасе выиграла Анна Щербакова.