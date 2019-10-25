Медведева призвала не сравнивать ее с Загитовой или Трусовой

Российская фигуристка Евгения Медведева считает неуместными ее сравнения с другими спортсменками. Медалистке Олимпиады-2018 не нравится, когда ее противопоставляют с Алиной Загитовой или Александрой Трусовой.

"Так всегда у людей - кто-то против кого-то. Но я сам против себя. Устала от протвопоставлений "Медведева против Загитовой", "Медведева против Трусовой". Потом будет Медведева еще против кого-то...

Пусть будет Медведева против Медведевой. Я бросаю вызов себе. Хочу выучить четверной прыжок и построить тело, которого у меня никогда не было", - заявила Медведева в эфире "Первого канала".

25 октября Медведева выступит на Гран-при Канады. Одной из ее соперниц будет 15-летняя Александра Трусова.