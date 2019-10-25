"Краснодар" победил "Трабзонспор". Туркам не помог даже Эрдоган

"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы сезона-2019/20. На выезде в Турции был обыгран "Трабзонспор". Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол в начале второго тайма забил нападающий Маркус Берг, второй мяч в конце игры отправил Тонни Вильена.



"Трабзонспор" - "Краснодар" - 0:2.

На 68-й минуте на поле в составе "Трабзонспора" вышел футболист со звучной фамилией Эрдоган. Интересно, что на футболке у него написана не фамилия, а имя - Доган. Помочь своей команде полузащитник не смог.

В другом матче группы С "Базель" победил "Хетафе" со счетом 1:0. Турнирное положение в квартете после трех туров:

"Базель" - 7 очков "Хетафе" - 6 "Краснодар" - 3 "Трабзонспор" - 1

Следующий матч краснодарцы проведут 7 ноября. На своем поле они примут "Трабзонспор".

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