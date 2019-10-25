Овечкин вышел в лидеры НХЛ по голам в большинстве на выезде

Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину покорилась новая вершина. Россиянин стал лидером в истории НХЛ по количеству шайб в большинстве в выездных играх. Таких голов на счету россиянина теперь 125.



Шайба Овечкина, которая вывела его в лидеры НХЛ.

Овечкин сделал дубль в игре против "Эдмонтона", а первая его шайба стала 666-й в регулярных чемпионатах НХЛ. "Кэпиталз" не смогли выиграть этот матч, уступив в овертайме 3:4.

Всего на счету Овечкина 250 голов в большинстве (125 дома и 125 в гостях). Она занимает четвертое место в рейтинге снайперов большинства. Лидируют Дэйв Андрейчак (274), Брет Халл (265) и Теему Селяне (255).

Читайте также:

Макгрегор отреагировал на дагестанцев у отеля, но удалил твит

Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы

Дзюба занимает третье место по системе "гол+пас" в Европе