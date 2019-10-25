Макгрегор отреагировал на дагестанцев у отеля, но удалил твит

Боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на появление дагестанцев у своего отеля сообщением в Twitter. Ночью у гостиницы "Ритц-Карлтон" собралась толпа, чтобы спросить у ирландца за его слова, сказанные про дагестанцев днем.

"Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, дерутся только с теми, кого могут победить. Такой и Хабиб", - заявил на пресс-конференции Макгрегор.

После того, как дагестанцы собрались у его отеля, Макгрегор опубликовал твит, в котором назвал себя лучшим бойцом.

"В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля "Ритц-Карлтон" в центре Москвы. Скоро увидимся", - написал Конор.

Но спустя некоторое время Макгрегор удалил свой твит. Дагестанцы же разошлись, так и не дождавшись ирландца.

Читайте также:

Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы

Дзюба занимает третье место по системе "гол+пас" в Европе

Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста