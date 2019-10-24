ФИФА отдала России чемпионат мира по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году состоится в России. Такое решение приняла ФИФА на заседании совета в Шанхае. Соревнования такого уровня впервые пройдут в РФ.

Чемпионат мира проводится с 1995 года. 14 раз турнир выигрывала сборная Бразилии, по два раза - Португалия и Россия, однажды - Франция.

В 2021 году турнир примет Москва. По словам члена РФС Сергея Анохина, основной площадкой станут "Лужники". Точные места проведения соревнований станут известны позже. Организаторы должны предоставить две площадки вместимостью 5 тысяч зрителей.

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