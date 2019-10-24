Футболист "Витесса" обматерил Слуцкого на тренировке

Журналисты голландской газеты AD разузнали о скандале в "Витессе". Полузащитник Ришедли Базур поругался с партнером по команде, а затем послал куда подальше главного тренера Леонида Слуцкого.

На утренней тренировке Базур столкнулся с Джей-Роем Гротом, между футболистами произошла словесная перепалка. Слуцкий сделал замечание Базуру и отправил его в раздевалку. На это футболист ответил фразой, цензурно которую можно перевести примерно так: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".

О реакции Слуцкого не сообщается, но это не первый конфликт с 23-летним футболистом. За 1,5 месяца до этого случая Базур имел неприятный разговор с тренером, из-за чего на одну игру был отправлен на лавку.

Базур считался одним из самых талантливых в своем возрасте и даже имеет опыт выступлений в сборной Голландии (6 матчей). После школ "ПСВ" и "Аякса" он выступал в составе амстердамской команды, а в начале 2017 года перешел в "Вольфсбург" за 12 млн евро. Закрепиться в составе немецкой команды он не смог, после чего отправился по арендам - "Порту-Б", "Утрехт", а теперь "Витесс".

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