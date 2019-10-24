19-летний норвежский футболист побил очередной рекорд Лиги чемпионов

Норвежский форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд установил очередной рекорд Лиги чемпионов. В 3-м туре в матче против "Наполи" (2:3) он сделал дубль. Нападающий довел свой бомбардирский счет до шести мячей.

Ранее ни один футболист не забивал столько много голов в трех первых дебютных играх в Лиге чемпионов. Кроме того, он только второй игрок, который смог забить голы в каждом из трех первых матчей. Первым таким футболистом стал Карим Бензема, выступая за "Лион".

Холанд лидирует в снайперской гонке ЛЧ. На втором месте футболист "Баварии" Роберт Левандовский (5 голов), на третьем - Рахим Стерлинг из "Ливерпуля" (4 мяча).

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