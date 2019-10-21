Уткин жестко ответил ветеранам "Спартака" по поводу Тедеско

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывания ветеранов "Спартака" о назначении Доменико Тедеско. По его мнению, бывшие футболисты красно-белых слишком сильно превозносят клуб.

Ранее Егор Титов, Михаил Гершкович и другие высказали свои сомнения в том, что Тедеско может добиться успеха в "Спартаке". Ветеранам не понравилось, что 34-летний специалист ранее всего 1,5 года отработал в "Шальке".

Тедско возглавил спартаковцев неделю назад. В первой игре под его руководством красно-белые смогли прервать серию из шести поражений в РПЛ, сыграв вничью с "Рубином" (0:0).

"Давайте тогда скажем прямо — в "Шальке" работают просто идиоты. Ну дебилы работают в "Шальке". Послушайте, человек пришел в этот клуб вообще никем. Вот так вот они его взяли, да. Он и на контракте продолжал находиться. А теперь мы говорим, что его бог знает откуда позвали в "Спартак". Вам не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен? "Спартак"-то где находится в Европе, как вы думаете? Имя громкое, ну и что? "Спартак" когда-нибудь занимал второе место в Бундеслиге? Я думаю, что нет", — заявил Уткин в своем блоге.

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