Нурмагомедов и Макгрегор устроили потасовку в соцсетях

Бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в Twitter. Ирландец написал пост с возмущением по поводу слов главы UFC Даны Уайта, который назвал россиянина первым номером в легком весе.

"Так кто теперь первый? Тот чувак, который провел шоу в шатре посреди чертовой пустыни! Продолжай обманывать свою лошадку. Чемпионат нюхателя ракушек", - написал Макгергор в ответ Уайту.

"Это фиаско, алкаш", - написал в комментариях Нурмагомедов.

"Увидимся в Москве, киска", - ответил Макгрегор.

"В Москве насильников не ждут", - отреагировал Хабиб.

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