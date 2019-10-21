Бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в Twitter. Ирландец написал пост с возмущением по поводу слов главы UFC Даны Уайта, который назвал россиянина первым номером в легком весе.
"Так кто теперь первый? Тот чувак, который провел шоу в шатре посреди чертовой пустыни! Продолжай обманывать свою лошадку. Чемпионат нюхателя ракушек", - написал Макгергор в ответ Уайту.
"Это фиаско, алкаш", - написал в комментариях Нурмагомедов.
"Увидимся в Москве, киска", - ответил Макгрегор.
"В Москве насильников не ждут", - отреагировал Хабиб.
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