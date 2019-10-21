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Турнир по смешанным единоборствам в Сочи завершился массовой дракой

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

На турнире Fight Nights Global 95 по смешанным единоборствам в Сочи состоялся бой между россиянином Али Багаутиным и казахом Жалгасом Жумагуловым. Раздельным решением судей победил спортсмен из Казахстана. После этого в зале произошла массовая драка.


Драка на турнире по ММА в Сочи.

Потасовка началась со словесной перепалки между бойцам, а затем перебросилась на членов команды бойцов.

Жалгас Жумангулов в профессиональной карьере провел 12 боев, одержав 9 побед. Для Багаутина это седьмое поражение подряд.

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Темы драка видео потасовка смешанные единоборства
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