Бывший футболист "Спартака" Зе Луиш в Instagram опубликовал видео со своей девушкой Алесей. Форвард "Порту" пошутил над россиянкой, назвав ее жирной свиньей.
На видео девушка кушает шоколадное мороженое и плачет.
"Почему ты плачешь?" - задает вопрос Зе Луиш.
"Это вкусно, но очень жирно", - отвечает Алеся.
"Серьезно? Плачешь, потому что кушаешь? О, боже мой, моя жирная свинья", - пошутил футболист.
Зе Луиш стал футболистом "Порту" в 2019 году. В "Спартаке" он отыграл четыре сезона, став обладателем Кубка России и чемпионом РПЛ.
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