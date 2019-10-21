Экс-футболист "Спартака" Зе Луиш назвал свою девушку "жирной свиньей"

Бывший футболист "Спартака" Зе Луиш в Instagram опубликовал видео со своей девушкой Алесей. Форвард "Порту" пошутил над россиянкой, назвав ее жирной свиньей.



Зе Луиш и "жирная свинья".

На видео девушка кушает шоколадное мороженое и плачет.

"Почему ты плачешь?" - задает вопрос Зе Луиш.

"Это вкусно, но очень жирно", - отвечает Алеся.

"Серьезно? Плачешь, потому что кушаешь? О, боже мой, моя жирная свинья", - пошутил футболист.

Зе Луиш стал футболистом "Порту" в 2019 году. В "Спартаке" он отыграл четыре сезона, став обладателем Кубка России и чемпионом РПЛ.

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