Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз". В прошлом сезоне команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли. На встрече присутствовали действующие хоккеисты клуба и те, которые перешли в другие команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

Встретились с Трампом также россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. В Кубке Стэнли Тарасенко провел 26 игр, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. На счету Барбашева 25 матчей, 3 шайбы и 3 ассиста.

Трамп во время встречи обратился к хоккеистам с приветственным словом, вспомнив, что "Сент-Луис" в середине сезона был на последнем месте в лиге.

"Сент-Луис", еще раз поздравляю вас с незабываемым сезоном. Это был действительно потрясающий финал, невероятный", - заявил Трамп.

Президент "Блюз" Том Стиллман вручил президенту США именной свитер.

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