Хоккеист Гусев недоволен переводом в четвертое звено "Нью-Джерси"

Российский хоккеист "Нью-Джерси" Никита Гусев высказал недовольство тем, что проводит мало времени на льду. Тренерский штаб "Дэвилз" использует форварда в четвертом звене.

Гусев провел шесть матчей в регулярном чемпионате, набрав 3 очка (2 шайбы+1 передача). В среднем на льду он проводит 14 минут. Россиянин перешел в "Нью-Джерси" летом в результате обмена с "Вегасом".

Ранее Гусев выступал в КХЛ за ЦСКА, "Амур", "Югру" и СКА. В лиге он провел 391 игру, в который набрал 332 (119+213) очка.

"Когда ты в четвертом звене выходишь два-три раза за период - это тяжело. Нет никакой радости от того, что я забил или вроде неплохой провел матч. Хочется не быть палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки", - заявил Гусев в интервью "Спорт-Экспрессу".

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